وسائل إعلام: السلطات الإماراتية تعتقل أمريكيين مسلحين حاولوا الذهاب إلى أفغانستان

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن السلطات الإماراتية ألقت القبض مؤخرا على مجموعة من المواطنين الأمريكيين كانت بحوزتهم أسلحة، لدى محاولتهم التوجه إلى أفغانستان عبر دبي.

ونقلت "نيوزويك" أمس الثلاثاء عن برقية صادرة من الخارجية الأمريكية تأكيدها أن هؤلاء الأمريكيين اعتقلوا في مطار دبي في 31 أغسطس الماضي، وتم إطلاق سراحهم بكفالة لاحقا.

وتنص البرقية، حسب المجلة، على ان هؤلاء الأمريكيين "وصلوا إلى دبي على متن طائرة خاصة وكانت بحوزتهم أسلحة"، ويعتقد أنهم "كانوا يعتزمون المساعدة في جهود الإجلاء من أفغانستان، لكن لم تكن لديهم خطوط سفر موافق عليها".

وذكرت البرقية أن القنصلية العامة الأمريكية في دبي لا تزال على تواصل مع السلطات المحلية بغية احتواء هذه المشكلة.

وأكدت الخارجية الأمريكية بطلب من المجلة صحة الأنباء عن اعتقال مواطنين أمريكيين في دبي والإفراج عنهم لاحقا، فيما أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI أنه على دراية بالموضوع أيضا، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وأشارت المجلة إلى أن الحادث وقع قبل ساعات معدودة من انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بإقلاع آخر رحلة عسكرية أمريكية من مطار كابل.

وحذر النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، ريتشي توريس، من أن محاولة مجموعة من الأمريكيين المسلحين دخول أفغانستان لأسباب غامضة تمثل تطورا مثيرا للقلق، داعيا وزارة العدل إلى إجراء تحقيق سريع لتحديد هوية هؤلاء الناس والتأكد من نواياهم.

المصدر: "نيوزويك"