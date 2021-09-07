السودان.. منقبون عن المعادن يتهمون السلطات المصرية باحتجاز معدات بـ8 ملايين دولار

قالت "لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر" إن السلطات المصرية وبعد مرور ست سنوات لا تزال تماطل في تسليم ممتلكات تقدر قيمتها بـ8 ملايين دولار ظلت تحتجزها منذ العام 2015.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن رئيس اللجنة، سليمان أحمد مركز، قوله إن الحكومة المصرية لم تف بإعادة ممتلكات المنقبين رغم صدور عدة قرارات تقضي بإعادتها.

وأضاف مركز آخر بأن القرار بحق هذه الممتلكات صدر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن الجيش المصري الذي يحتجز هذه المعدات لم يسلم سوى 6 سيارات.

وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع وهواتف خلوية "ثريا" وعددا من أجهزة البوصلة الحديثة، فضلا عن كميات من خام الذهب وسيارات ومولدات كهربائية.

وأفرجت السلطات المصرية في أغسطس 2015 عن عشرات المنقبين السودانيين بعد احتجازهم لخمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، لكن دون أن تفرج عن ممتلكاتهم.

وجاء الإفراج بعفو رئاسي مصري ردا على قرار مماثل من الرئاسة السودانية بالإفراج عن 100 صياد مصري احتجزتهم السلطات السودانية بتهمة اختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

المصدر: "سودان تريبيون"