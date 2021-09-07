المسماري ينفي شائعات عن اغتياله

نفى المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، شائعات منتشرة على ومواقع التواصل الاجتماعي حول اغتياله.

ووصف المسماري، في حديث لقناة RT، مساء اليوم الثلاثاء، هذه الشائعات بأنها ادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

ونشر رواد في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تدوينات تحدثت عن "اغتيال" المسماري أمام منزله في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT