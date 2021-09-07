الجزائر.. نشوب حرائق غابات جديدة في 5 محافظات
Reuters /FW1F/Alex Smith
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اندلعت اليوم الثلاثاء حرائق عديدة في محافظات تيزي وزو، والشلف، وعين الدفلى، وتيبازة وجيجل، وفق بيان للحماية المدنية الجزائرية.
وتمكنت وحدات فرق الإطفاء من السيطرة في هذه الحرائق فور اندلاعها، حسب البيان.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق، عن عزمها اقتناء أربع طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام روسية الصنع من نوع "بي – 200"، عقب الحرائق الكبيرة التي اجتاحت أزيد من 25 ولاية شهر أغسطس الماضي وأودت بحياة 69 شخصا.
المصدر: RT
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