السيسي يطالب بتعويض عدد من المصريين

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعويض أهالي عدد من المنازل التي سيتم إزالتها، لبناء ميناء ما يسمى بـ"المكس"

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واستفسر الرئيس المصري عن مساكن الأهالي الموجودة بميناء "المكس"، وذلك خلال عرض وزير النقل المصري كامل الوزير، لأعمال التطوير هناك، ورد وزير النقل على الرئيس قائلا: "ده سكن أهالي جنوب طريق الماكس يا فندم وكل ده هيتشال وهنستغل كل ده، وننشئ الرصيف".

واستفسر الرئيس المصري مرة أخرى: "إيه اللي هيتشال؟"، ليرد وزير النقل: "هنعدل الفنار والمساكن دي"، ليرد الرئيس المصري: "لما اتكلمنا في الموضوع ده، قولنا لازم نعوض الناس كويس علشان الميناء، لازم الظهير الخلفي ليه يكون ظهير مؤمن تمامًا".

وأوضح السيسي أن أن تدخل الدولة في مثل هذه المشاريع ضروري، ولا بديل عنه، معتبرا أن مثل هذه المشروعات المشابهة لما يجرى في تطوير ميناء الإسكندرية، يصعب على المستثمرين تنفيذها، لتخوفهم من حجم الصعوبات التي قد تواجههم، بينما الدولة تتدخل بثقلها، وبما تمتلكه من سلطة نزع ملكية وتعويض صاحبها، ومراعاة وجود ظهير للمشروعات، وعدم إغفال الجانب الأمني.

المصدر: الوطن