لبنان.. حزب الله يقدم دعما ماليا لضحايا تفجير عكار

وزع "​حزب الله​" اللبناني ​مساعدات​ مالية على أهالي قتلى وجرحى ​انفجار​ التليل في ​عكار​، بتكليف من أمين عام الحزب، ​حسن نصرالله​، وبطلب من رؤساء بلديات ومخاتير الدريب الأوسط.

وقدم الحزب 30 مليون ليرة لبنانية (ما يقارب الألف و700 دولار، بحسب سعر الصرف في السوداء) لكل عائلة شهيد في تفجير التليل، و15 مليون ليرة (حوالي 800 دولار بحسب سعر الصرف في السوداء) لكل جريح، إضافة إلى مساعدات سوف تتابع مع رؤساء واتحادات بلديات ومخاتير الدريب.

وكان الجيش اللبناني أعلن أنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أدى الانفجار إلى مقتل 28 شخصا وجرح 79.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT