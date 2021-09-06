سوريا.. ذروة جديدة من الإصابات بكورونا

سجلت الإصابات بفيروس كورونا في سوريا ذروة ارتفاع جديدة في مسار تصاعدي جديد تشهده البلاد ليصل العدد المعلن يوم الإثنين إلى 135 إصابة، و5 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28678 حالة، بينها 2044 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 5 حالات وفاة.

وحسب بيانات الوزارة فقد تماثلت 22 حالة للشفاء، وهو ما يرفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 22597 حالة.

وسجلت محافظة اللاذقية العدد الأكبر من الإصابات الجديدة اليوم، بواقع 33 إصابة، تلتها دمشق بـ 19 إصابة، ثم حمص فريف دمشق بـ 15 إصابة لكل منهما.

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وكانت البلاد سجلت في يوم الأحد 120 إصابة، كذلك سجلت العدد نفسه يوم السبت.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن مشفى الهلال الأحمر بدمشق أن نسبة إشغال أقسام العناية والعزل الخاصة بمرضى كورونا فيه وصلت إلى الحد الأعلى عند 100 في المئة، بينما أطلقت وزارة الصحة يوم الأحد حملة وطنية للتطعيم ضد الفيروس تستمر حتى 16 من الشهر الحالي.

المصدر: RT