سوريا.. نسبة إشغال كاملة بمرضى كورونا في مشفى "الهلال الأحمر" بدمشق مع تزايد الإصابات

بلغت نسبة إشغال أقسام العناية والعزل الخاصة بمرضى كورونا في مشفى "الهلال الأحمر" في العاصمة السورية دمشق 100 في المئة، وذلك وسط استمرار معدلات الإصابة بالفيروس بالارتفاع في البلاد.

وقال مدير "الهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر العربي السوري" ميشيل سلوم إن المشفى تخصص 19 سريرا للعزل، و11 سرير عناية، و4 منافس لمرضى كورونا، وأشار إلى إمكانية زيادة الاستيعاب لغرف العزل في حال الحاجة.

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ونقلت وكالة "سانا" عن سلوم أن زيادة حالات كورونا التي بدأت منتصف آب الماضي مستمرة حتى الآن، وأكد جاهزية المشفى من ناحية تأمين الأوكسجين والأدوية اللازمة لعلاج المرضى، وشدد على أهمية تلقي اللقاح بما يسهم في تقليل عدد الإصابات وشدتها ونسبة الحاجة لدخول العناية والقبولات في المشافي.

وكانت وزارة الصحة أطلقت أمس الأحد حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس وتستمر لغاية الـ 16 من الشهر الجاري.

المصدر: "سانا"