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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة
Reuters SJS/
غارات على قطاع غزة -أرشيف-
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شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة غرب خانيونس.

وأحدثت الغارات انفجارات قوية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف.

وقالت القناة "13" العبرية إن القصف في قطاع غزة جاء ردا على إطلاق البالونات الحارقة اليوم.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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