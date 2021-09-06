نشر أول صورة للساعدي القذافي داخل طائرة بعد الإفراج عنه (صورة)
Reuters IZ//YJ/
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تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، بعد الإفراج عنه وسفره إلى تركيا أمس الأحد.
وبدا الساعدي في الصورة مبتسما وبلحية طويلة.
وكان مراسل RT نقل عن مصدر مطلع أن الساعدي القذافي غادر الأراضي الليبية عبر طائرة خاصة إلى تركيا.
وأوضح المصدر أن القذافي غادر باتجاه اسطنبول على متن طائرة من طراز "فالكون 900" تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
صورة الساعدي معمر القذافي بالطائرة خلال اتجاهه الي تركيا pic.twitter.com/hJpyay8jEW— صحيفة العنود الليبية (@Anoud_Libyan) September 6, 2021
المصدر: RT
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