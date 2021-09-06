القوات العراقية: الخرق الأمني في كركوك لن يمر دون عقاب

أكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، أن الخرق الأمني في كركوك لن يمر بدون عقاب.

وقال في تصريح صحفي، أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بالقيام بعمليات نوعية لملاحقة بقايات داعش".

وأضاف، أن "الخرق الأمني في كركوك محاولة لعصابات داعش الإرهابية محاولة من التنظيم لإعطاء صدى إعلامي لنفسها".

وأشار رسول، إلى "وجود خطط ستراتيجية أعدت لتأمين المناطق الفاصلة بين كركوك وديالى وصلاح الدين".

ويوم أمس، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، بـ"القيام بعملية نوعية استباقية، تمنع الخلايا النائمة من إعادة التشكيل وتكرار الخروقات".

والليلة قبل الماضية قتل 15 عسكريا من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية بهجومين لتنظيم "داعش" في محافظتي كركوك ونينوى.

المصدر: "واع" + RT