شاهد بالصور.. وصول طائرة "قلم" القذافي إلى مسقط رأسه

حصلت RT على صور لوصول أحمد رمضان "قلم" الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ومدير مكتبه، على متن مروحية من معيتيقة إلى مدينة الأصابعة الليببية مسقط رأسه.

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وتكشف الصور التي حصلت عليها RT، أن أحمد رمضان "قلم" الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ومدير مكتبه، كان يستقل طائرة هليكوبتر، وبجانبه عدد من الرجال.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين الإفراج عن أحمد رمضان "قلم" الرئيس الراحل معمر القذافي ومدير مكتبه.

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وقال المجلس الرئاسي أن هذا الإجراء يأتي في إطار "جهود إرساء المصالحة الوطنية الشاملة"، ويأتي هذا القرار غداة الافراج عن الساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

RT

RT

المصدر: RT