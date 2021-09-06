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شاهد بالصور.. وصول طائرة "قلم" القذافي إلى مسقط رأسه

أخبار العالم العربي

شاهد بالصور.. وصول طائرة
RT
وصول طائرة "قلم" القذافي إلى مدينة الأصابعة الليبية
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حصلت RT على صور لوصول أحمد رمضان "قلم" الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ومدير مكتبه، على متن مروحية من معيتيقة إلى مدينة الأصابعة الليببية مسقط رأسه.

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الافراج عن
الافراج عن "قلم" القذافي

وتكشف الصور التي حصلت عليها RT، أن أحمد رمضان "قلم" الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ومدير مكتبه، كان يستقل طائرة هليكوبتر، وبجانبه عدد من الرجال.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين الإفراج عن أحمد رمضان "قلم" الرئيس الراحل معمر القذافي ومدير مكتبه.

شاهد بالصور.. وصول طائرة
RT

وقال المجلس الرئاسي أن هذا الإجراء يأتي في إطار "جهود إرساء المصالحة الوطنية الشاملة"، ويأتي هذا القرار غداة الافراج عن الساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

شاهد بالصور.. وصول طائرة
RT
شاهد بالصور.. وصول طائرة
RT

المصدر: RT

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