الافراج عن "قلم" القذافي
Reuters
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أعلن المجلس الرئاسي الليبي الإفراج عن أحمد رمضان "قلم" الرئيس الراحل معمر القذافي ومدير مكتبه.
وقال المجلس الرئاسي أن هذا الإجراء يأتي في إطار "جهود إرساء المصالحة الوطنية الشاملة".
وتابع أن أمر الإفراج بحق أحمد رمضان "تنفيذا لحكم بالبراءة"، مشيرا إلى ووصوله على متن مروحية من معيتيقة إلى الأصابعة مسقط رأسه.
يأتي هذا القرار غداة الافراج عن الساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ورافق رمضان الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي منذ العام 1969.
المصدر: RT
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