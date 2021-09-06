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الافراج عن "قلم" القذافي

أخبار العالم العربي

الافراج عن
Reuters
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أعلن المجلس الرئاسي الليبي الإفراج عن أحمد رمضان "قلم" الرئيس الراحل معمر القذافي ومدير مكتبه.

وقال المجلس الرئاسي أن هذا الإجراء يأتي في إطار "جهود إرساء المصالحة الوطنية الشاملة".

الافراج عن

وتابع أن أمر الإفراج بحق أحمد رمضان "تنفيذا لحكم بالبراءة"، مشيرا إلى ووصوله على متن مروحية من معيتيقة إلى الأصابعة مسقط رأسه.

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مصدر لـ RT: الساعدي القذافي غادر ليبيا إلى تركيا على متن طائرة خاصة
مصدر لـ RT: الساعدي القذافي غادر ليبيا إلى تركيا على متن طائرة خاصة

يأتي هذا القرار غداة الافراج عن الساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ورافق رمضان الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي منذ العام 1969.

المصدر: RT

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