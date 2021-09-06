السفير محمد العمادي يعلن الوصول إلى اتفاق بشأن المنحة القطرية وفتح معابر غزة

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، عن التوصل إلى اتفاق بشأن المنحة القطرية وفتح معابر قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وأشار السفير محمد العمادي إلى أن ذلك يأتي بهدف "تثبيت حالة الهدوء والاستقرار في القطاع"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يعلن عن التوصل إلى اتفاق بشأن المنحة القطرية وفتح معابر غزة، وذلك لتثبيت حالة الهدوء والاستقرار في القطاع .#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 6, 2021

ووصل السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة الماضي، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت وكالة "سوا" إلى أن العمادي وصل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون – إيرز.

وفي سياق متصل، كان بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد كشف أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الأخيرة تناولت جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات لـ"راديو مصر" أن مرحلة رفع آثار التدمير في القطاع قاربت على الانتهاء، لافتا إلى أن أعمال التشييد والبناء ستبدأ خلال الأيام القادمة.

ولفت إلى أن القمة جاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث، إذ ناقشت العمل على تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتهدئة الشاملة في القدس والضفة ووقف كل الأعمال العدائية ووقف الاستيطان.

المصدر: "قنا" + "راديو مصر" + "سوا"