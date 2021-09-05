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الإفراج عن الساعدي القذافي

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الإفراج عن الساعدي القذافي
Reuters IZ/KR/..../
الساعدي القذافي
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أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي.

وقال حمودة إن هذا القرار جاء تنفيذا للإفراج الصادر عن النيابة العامة في حقه منذ سنتين، كما يتماشى مع تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ‏أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن الساعدي القذافي قد غادر البلاد، تنفيذا لحكم البراءة في قضية قتل اللاعب السابق بشير الرياني.

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، استقبل أمس السبت وفدا من قبيلة القذافي لبحث "ما يمكن أن نساهم به في الدفع باتجاه إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011 بما تسمح به الإجراءات القانونية".

المصدر: RT

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