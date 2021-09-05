أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي.

وقال حمودة إن هذا القرار جاء تنفيذا للإفراج الصادر عن النيابة العامة في حقه منذ سنتين، كما يتماشى مع تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ‏أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن الساعدي القذافي قد غادر البلاد، تنفيذا لحكم البراءة في قضية قتل اللاعب السابق بشير الرياني.

عاجل > #المرصد تحصل على نسخة من إحاطة النائب العام لرئيس الرئاسي بشأن قرار الإفراج عن الساعدي القذافي منذ يونيو الماضي تنفيذًا لحكم البراءة .



عاجل > النائب العام أحاط المنفي بأن هناك أحكام بالإفراج والبراءة يتابع تنفيذها تنفيذًا لاختصاصه بذلك . 4/1 #ليبياpic.twitter.com/mPlSes6bKP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 5, 2021

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، استقبل أمس السبت وفدا من قبيلة القذافي لبحث "ما يمكن أن نساهم به في الدفع باتجاه إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011 بما تسمح به الإجراءات القانونية".

المصدر: RT