السيسي يهنئ الرئيس الإسرائيلي بتوليه منصبه وحلول رأس السنة العبرية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، هنأه خلاله بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن هرتصوغ "عبر عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة سيادته".

كما بحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، إضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام".

المصدر: RT