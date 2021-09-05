مصر.. إنقاذ غواصين اثنين من الموت غرقا

تمكن مركز غوص "سيناء بلوز" التابع لمجموعة طلعت مصطفى المصرية القابضة، من إنقاذ غواصين اثنين من الموت غرقا، بموقع غوص توماس ريف بشرم الشيخ.

وقالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمصر إنه تم العثور على الغواصين المفقودين على قيد الحياة، وذلك على بعد 5 أميال شمال موقع غوص رأس نصراني بمشاركة الزورق التابع لمركز غوص "سيناء بلوز".

وكانت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية قد ناشدت مساء أمس جميع اليخوت المتواجدة في مضيق تيران البحث عن غواصين مفقودين بموقع غوص توماس ريف.

المصدر: RT