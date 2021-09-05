مصر توضح سبب تأخر افتتاح المدن الصناعية المشتركة مع العراق والأردن
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أكد السفير المصري في العراق، وليد محمد اسماعيل، اليوم الأحد، وجود سبب وراء تأخر افتتاح المدن الصناعية مع العراق والأردن.
وقال في تصريح صحفي: "هناك بعض الإجراءات البيروقراطية التي عطلت فتح المدن الصناعية والحرة بين العراق ومصر والأردن".
وأضاف، أن "المشروع قائم والسعي جار لاستكماله في أسرع وقت ممكن".
وفي مايو الماضي، أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق، عن اتفاق تعاون مع مصر لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية العراقية-المصرية-الأردنية.
المصدر: "واع" + RT
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