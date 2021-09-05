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وسائل إعلام: إطلاق النار في عاصمة غينيا نتيجة لمحاولة انقلاب والسلطات تعتقل 25 عسكريا متورطا فيها

خليفة غريفيث مخاطبا اليمنيين: أتطلع لتفاعلات تتسم بالصراحة وسأذكر الجميع بمسؤوليتهم

أخبار العالم العربي

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بعث مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد لليمن، هانس غروندبرغ، لدى توليه مهام منصبه اليوم الأحد، برسالة إلى مواطني اليمن، كشف فيها عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

وتعهد السويدي غروندبرغ، الذي خلف مارتن غريفيث، في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في الرسالة المسجلة التي نشرها مكتبه، بـ"بذل كل ما بوسعه للمساهمة في إحلال سلام دائم وعادل في اليمن.. والاستماع دائما إلى أولويات اليمنيين والاسترشاد بتطلعاتهم".

وقال: "سنعمل بلا هوادة سعيا لتحقيق السلام، وسنذكر جميع المعنيين بمسؤوليتهم المشتركة نحو مستقبل اليمن".

وشدد الدبلوماسي السويدي على أنه "يقبل هذه المسؤولية بوعي كامل لحجم المهمة وتعقيدات الوضع والتحديات التي تنتظره"، مضيفا: "أتطلع إلى تفاعلات تتسم بالصراحة وتشمل الجميع، وتسودها الجدية في المقام الأول، مع النظراء اليمنيين والإقليميين والدوليين".

وتابع: "معا يمكننا مساعدة اليمن لتغيير المسار نحو حل سلمي لهذا النزاع".

المصدر: RT

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