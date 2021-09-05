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الحوثيون: عمليات الردع التي تطال عمق "دول العدوان" من شأنها أن "تتسع وتكبر وتتصاعد"

أخبار العالم العربي

الحوثيون: عمليات الردع التي تطال عمق
Reuters KHALED ABDULLAH
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أكد محمد عبد السلام، الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن عمليات الردع التي تطال عمق "دول العدوان" هي عمليات "مشروعة" ومن شأنها أن "تتسع وتكبر وتتصاعد".

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وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر"، قال محمد عبد السلام: "كما يصرون على مواصلة عدوانهم وحصارهم، فشعبنا اليمني مستمر في الدفاع عن نفسه".

وأضاف: "نبارك للقوات المسلحة ما تنفذه من عمليات ردع تطال عمق دول العدوان، وهي عمليات مشروعة تأتي التزاما بالموقف الدفاعي للشعب اليمني المحاصر والمعتدى عليه، ومن شأنها بإذن الله أن تتسع وتكبر وتتصاعد".

المصدر: RT

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