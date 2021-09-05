الحوثيون يعلنون استهداف منشآت تابعة لـ"أرامكو" في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية

أعلن الحوثيون عن استهداف منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في رأسِ التنورة بمنطقةِ الدمام في شرق السعودية بـ8 طائرات مسيرة نوع "صماد 3"، وصاروخ باليستيٍ نوع "ذو الفقار".

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وفي بيان لهم أكد الحوثيون قصف منشآت "أرامكو" أيضا في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسةِ صواريخ باليستية نوع "بدر" وطائرتين مسيرتينِ نوع "صماد 3"، مشيرين إلى أن "العملية حققت أهدافها".

هذا وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر": "إن القواتِ المسلحةَ اليمنية تحذر العدو السعودي من عواقب استمراره في العدوانِ على بلدِنا وشعبِنا..وتؤكد حقها المشروع في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دفاعا عن بلدِنا"

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح بفضل الله.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحذرُ العدوَّ السعوديَّ من عواقبِ استمرارهِ في العدوانِ على بلدِنا العزيز العزيزِ وشعبِنا الصامد المجاهد.

وتؤكدُ حقَّها المشروعَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ دفاعاً عن بلدِنا العزيز — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 5, 2021

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أفادت بأن دفاعات المملكة الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية، جازان ونجران، كاشفة حجم الأضرار.

في حين نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن منشآت شركة "أرامكو" السعودية لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة.

المصدر: RT