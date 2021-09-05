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السيسي: يارب استر مصر

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السيسي: يارب استر مصر
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته في احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق "تحيا مصر" بشكر الله قائلا "بقوله يا رب ديم وزيد وأكرم وانصر واستر بلدنا والبلاد كلها".

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ووجه السيسي، خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمت بالعاصمة الإدارية الجديدة الشكر لكل من ساهم في إطلاق القافلة الخيرية، والجهد المبذول على مدى السنوات الماضية، وكل المشاركين من منظمات المجتمع المدني والقائمين على أعمال الخير والبر من رجال الأعمال.

وتابع "ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويزيد، وأنا والمجتمع المصري نقدر هذا الأمر، هذا الجهد وصل للناس لأنه مخلص ومنظم وكبير".

وتفقد الرئيس المصري، صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى مصر، وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير".

المصدر: "الوطن"

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