مراسلنا: ارتفاع عدد قتلى القوات العراقية إلى 12 قتيلا بهجوم كركوك

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى القوات العراقية بهجوم كركوك الليلة الماضية، إلى 12 قتيلا.

وذكر مراسل RT، أن حصيلة الهجوم الذين شنه تنظيم "داعش" الليلة الماضية على قوات الشرطة الاتحادية، ارتفع إلى 12 قتيلا و3 جرحى.

وأضاف، أن من بين القتلى ضابطا في الشرطة الاتحادية.

والليلة الماضية شن تنظيم "داعش" هجوما مسلحا على قوة من الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك قبل أن تحدث اشتباكات بين الطرفين.

المصدر: RT