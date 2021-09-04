الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين إثر صد هجمات في مأرب

أعلن الجيش اليمني، يوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر صد هجمات في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "فيسبوك"، إن "الجيش والمقاومة صدوا هجوما للحوثيين في جبهتي المشجح وصرواح في معارك انتهت بمصرع غالبية العناصر المهاجمة، بينهم قيادات ميدانية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات القوات الحكومية".

وأضاف: "مدفعية الجيش شنت بدورها قصفا مكثفا أسفر عن تدمير آلية ومعدات للحوثيين وألحق بهم خسائر بشرية فادحة".

وأشار المركز إلى أن "طيران التحالف العربي أغار على تعزيزات وتجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة بمديرية صرواح، وكبدهم عشرات القتلى والجرحى وخسائر فادحة في العتاد".

المصدر: المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية