الرئيس الإسرائيلي يلتقي ملك الأردن بشكل سري في عمان

أفادت الرئاسة الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن الرئيس يتسحاق هرتصوغ قام يوم الأحد الماضي بزيارة سرية إلى الأردن التقى خلالها الملك عبد الله الثاني في قصره بعمان.

وأوضح بيان الرئاسة أن الاجتماع تناول "قضايا العمق الاستراتيجي سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي".

وتطرق الجانبان أيضا إلى قضايا الاستيراد، والزراعة، والطاقة، وحلول أزمة المناخ.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هرتصوغ نسق رحلته إلى الأردن مع وزير الخارجية يائير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

يذكر أنه في شهر مارس المنصرم أصبحت العلاقات بين تل أبيب وعمان فاترة بعد إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات بسبب صعوبات تنسيق الرحلة إلى أبو ظبي عبر المجال الجوي الأردني.

وقبل ذلك بوقت قصير، ألغى ولي العهد الأردني الأمير الحسين زيارة للمسجد الأقصى في القدس، بسبب خلافات مع إسرائيل حول الترتيبات الأمنية.

المصدر: RT