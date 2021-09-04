"الليبية للنفط" تعلن إنهاء الانقسام وتعيين وضم كل منتسبي المؤسسة الموازية

أعلنت "المؤسسة الوطنية الليبية للنفط"، اليوم السبت، عن تعيين وضم كل منتسبي المؤسسة الموازية وإنهاء الانقسام "إلى الأبد".

وجاء في بيان للمؤسسة أنه "تطبيقا لتوجيهات السيد معالي رئيس الحكومة وتحقيقا لاحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية الرامية الى توحيد المؤسسات ودمج وتنسيب منتسبيها في المؤسسات الشرعية بالدولة الليبية...تفيد المؤسسة الوطنية للنفط بصدور قرار السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط القاضي بدمج وتعيين السادة التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية (سابقا) في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين".

وعلق مصطفى صنع الله رئيس "المؤسسة الوطنية للنفط" على هذا القرار قائلا: "لقد حرصت حكومة الوحدة الوطنية منذ اعتمادها على توحيد كل المؤسسات الاقتصادية للدولة الليبية وأولت هذا الموضوع اهتماما خاصا، لقد تطلب العمل على هذا الهدف بعض الوقت وها نحن اليوم نطوي حقبة الانقسام بقطاع النفط للأبد ونصدر قرار بتعيين وضم ودمج كل المنتسبين في المؤسسة الموازية (سابقا)".

وشدد على أن "قطاع النفط يمثل أولوية قصوى في اهتمامات السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية نظرا لحساسية هذا القطاع الحيوي ودوره الكبير في المحافظة على اقتصاد ليبيا من الانهيار".

المصدر: RT