الكاظمي يستقبل وزير الداخلية السعودي ويبحث معه ملف مكافحة الإرهاب

استقبل رئيس الحكومة العراقية، اليوم السبت، وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وبحث معه ملف مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "الكاظمي بحث مع آل سعود التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره في مختلف المجالات الأمنية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا أيضا الحدود بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات الأمنية، وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين".

المصدر: RT