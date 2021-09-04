العراق.. اندلاع حريق قرب مستشفى وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، أن حريقا اندلع قرب مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة، وسط بغداد.

إقرأ المزيد

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت لإخماد حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى التاج الأهلية في منطقة الكرادة".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإنقاذ وإخلاء المرضى والكوادر الطبية، بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران ومنع وصولها إلى غرفة اسطوانات الأوكسجين القريبة من موقع الحادث".

المصدر: "السومرية نيوز"