 
مباشر
عاجل
اليمن.. مقتل اللواء موسى محسن قائد جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء وعدد من مرافقيه بانفجار

العراق.. اندلاع حريق قرب مستشفى وسط بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. اندلاع حريق قرب مستشفى وسط بغداد
Reuters
حريق في مستشفى ببغداد، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7m0

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، أن حريقا اندلع قرب مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة، وسط بغداد.

إقرأ المزيد
العراق.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمؤسسة حكومية في كربلاء
العراق.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمؤسسة حكومية في كربلاء

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت لإخماد حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى التاج الأهلية في منطقة الكرادة".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإنقاذ وإخلاء المرضى والكوادر الطبية، بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران ومنع وصولها إلى غرفة اسطوانات الأوكسجين القريبة من موقع الحادث".

المصدر: "السومرية نيوز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا