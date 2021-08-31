العراق.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمؤسسة حكومية في كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي الاثنين عن إخماد حريق اندلع في 4 كرفانات في شركة تابعة لوزارة الإسكان بمحافظة كربلاء.

وقالت المديرية إن "فرقها تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل 4 كرفانات مشيدة من ألواح خشبية سريعة الاشتعال متخذة كمنام لمنتسبي حراسات شركة أشور للمقاولات التابعة لوزارة الاسكان والتعمير على طريق كربلاء النجف".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشارها الى مرآب قريب يضم عدد من السيارات وانهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

المصدر: "السومرية نيوز"