العراق.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمؤسسة حكومية في كربلاء
facebook.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6ei
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي الاثنين عن إخماد حريق اندلع في 4 كرفانات في شركة تابعة لوزارة الإسكان بمحافظة كربلاء.
وقالت المديرية إن "فرقها تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل 4 كرفانات مشيدة من ألواح خشبية سريعة الاشتعال متخذة كمنام لمنتسبي حراسات شركة أشور للمقاولات التابعة لوزارة الاسكان والتعمير على طريق كربلاء النجف".
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشارها الى مرآب قريب يضم عدد من السيارات وانهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".
المصدر: "السومرية نيوز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.