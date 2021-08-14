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العراق.. حريق ضخم في مخزن للمواد البلاستيكية في بغداد (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. حريق ضخم في مخزن للمواد البلاستيكية في بغداد (صور + فيديو)
RT
صورة حريق في العراق (أرشيف)
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أفاد مصدر أمني عراقي باستنفار فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق ضخم اندلع في مخزن للمواد البلاستيكية بمنطقة الوزيرية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن المخزن يقع قرب معمل للبطاريات.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة استنفرت من أجل إخماد النيران وعزل منطقة الحادث عن المناطق المجاورة ومنع الحريق من الانتشار.

العراق.. حريق ضخم في مخزن للمواد البلاستيكية في بغداد (صور + فيديو)
/ alsumaria.tv
العراق.. حريق ضخم في مخزن للمواد البلاستيكية في بغداد (صور + فيديو)
/ alsumaria.tv
العراق.. حريق ضخم في مخزن للمواد البلاستيكية في بغداد (صور + فيديو)
/ alsumaria.tv

المصدر: "السومرية نيوز"

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