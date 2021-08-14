العراق.. حريق ضخم في مخزن للمواد البلاستيكية في بغداد (صور + فيديو)

أفاد مصدر أمني عراقي باستنفار فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق ضخم اندلع في مخزن للمواد البلاستيكية بمنطقة الوزيرية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن المخزن يقع قرب معمل للبطاريات.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة استنفرت من أجل إخماد النيران وعزل منطقة الحادث عن المناطق المجاورة ومنع الحريق من الانتشار.

/ alsumaria.tv

/ alsumaria.tv

/ alsumaria.tv

المصدر: "السومرية نيوز"