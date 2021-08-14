العراق.. حريق ضخم في مخزن للمواد البلاستيكية في بغداد (صور + فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r20y
أفاد مصدر أمني عراقي باستنفار فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق ضخم اندلع في مخزن للمواد البلاستيكية بمنطقة الوزيرية في بغداد.
وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن المخزن يقع قرب معمل للبطاريات.
وأضاف أن فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة استنفرت من أجل إخماد النيران وعزل منطقة الحادث عن المناطق المجاورة ومنع الحريق من الانتشار.
/ alsumaria.tv
/ alsumaria.tv
/ alsumaria.tv
المصدر: "السومرية نيوز"