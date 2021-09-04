الصحة الجزائرية: 8 ملايين جزائري تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

أعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في الجزائر، جمال فورار، تلقى 8 ملايين مواطن جزائري اللقاح المضاد لكورونا، ومنهم 3 ملايين تلقوا جرعتين حتى الآن.

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وأضاف فورار، اليوم السيت، إن "هدفنا بلوغ 70 بالمئة من المواطنين، أي تلقيح ما يزيد على عشرين مليون جزائري".

وتابع: إن "الهدف هو تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وتفادي موجة رابعة، بكسر سلسلة انتقال العدوى".

وفي سياق متصل يشرف وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، على إطلاق حملة تلقيح وطنية تدوم مدتها أسبوع في البلاد، حيث أكد الوزير: "نسعى لبلوع مناعة جماعية ضد فيروس كورونا تمكننا من استئناف حياتنا بشكل طبيعي في أقرب الآجال".

المصدر: RT