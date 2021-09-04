 
مباشر
عاجل
اليمن.. مقتل اللواء موسى محسن قائد جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء وعدد من مرافقيه بانفجار

الصحة الجزائرية: 8 ملايين جزائري تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

أخبار العالم العربي

الصحة الجزائرية: 8 ملايين جزائري تلقوا لقاح كورونا حتى الآن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7lq

أعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في الجزائر، جمال فورار، تلقى 8 ملايين مواطن جزائري اللقاح المضاد لكورونا، ومنهم 3 ملايين تلقوا جرعتين حتى الآن.

إقرأ المزيد
الجزائر.. تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية
الجزائر.. تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

وأضاف فورار، اليوم السيت، إن "هدفنا بلوغ 70 بالمئة من المواطنين، أي تلقيح ما يزيد على عشرين مليون جزائري".

وتابع: إن "الهدف هو تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وتفادي موجة رابعة، بكسر سلسلة انتقال العدوى".

وفي سياق متصل يشرف وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، على إطلاق حملة تلقيح وطنية تدوم مدتها أسبوع في البلاد، حيث أكد الوزير: "نسعى لبلوع مناعة جماعية ضد فيروس كورونا تمكننا من استئناف حياتنا بشكل طبيعي في أقرب الآجال".

المصدر: RT

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا