الخارجية اليمنية: وقف إطلاق النار إجراء إنساني مهم لا يحتمل التأخير

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، يوم الجمعة، دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع جماعة "أنصار الله" الحوثية لوقف إطلاق النار في البلاد.

وقال في بيان نشره موقع الخارجية اليمنية في ختام زيارته إلى النرويج، إنه "أكد خلال لقاءاته مع المسؤولين النرويجيين دعم الحكومة الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام هانس غروندبيرغ، والاستعداد للعمل مع المبعوث للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني لا يحتمل التأخير، والانتقال بعدها لمعالجة كافة الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية".

وأضاف أنه "شرح تطورات العملية السياسية في اليمن، وآفاق الحل السياسي والمنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن".

وبشأن الوضع الإنساني في اليمن، أشار وزير الخارجية اليمني إلى "أهمية العمل على معالجة الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية".

المصدر: وكالات