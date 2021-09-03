وزارة الري السودانية تحذر: فيضان وشيك لنهر الدندر

حذرت وزارة الري والموارد المائية السودانية من "فيضان وشيك" لنهر الدندر بعدما سجل منسوبه مستويات عالية مساء يوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وكيل الوزارة ضو البيت عبد الرحمن منصور وجه نداء "بأن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان حيث سجل في السادسة من مساء اليوم الجمعة منسوب 13.50 مترا".

ودعا عبد الرحمن جميع السكان والجهات المختصة للقيام بكل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

إقرأ المزيد

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد أثرت على أكثر من 88 ألف شخص في 13 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو.

ونقلت الوكالة عن تقرير لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) أنه "من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا بين 31 أغسطس و7 سبتمبر في معظم أواسط وجنوب ووسط وغرب السودان".

المصدر: "سونا"