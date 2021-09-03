مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية خلال لقاء مع بينيت

أكد عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي على "تويتر"، يوم الجمعة: "خلال لقاءاتنا اليوم في إسرائيل مع رئيس الوزراء بينيت ومسؤولين آخرين أكدنا على الأهمية التي نوليها لإعادة فتح قنصليتنا في القدس لخدمة الفلسطينيين بشكل أفضل".

In our meetings today in Israel w Prime Minister Bennett and other officials we stressed the importance we place on reopening our consulate in Jerusalem to better serve Palestinians. This consulate was open for over 100 years before being cruelly shuttered by President Trump. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 3, 2021

وأضاف أن "هذه القنصلية كانت مفتوحة منذ أكثر من 100 عام قبل إغلاقها القاسي من قبل الرئيس ترامب".

Bipartisanship is a sacred pillar of the U.S.-Israel alliance. Delighted to welcome a delegation of U.S. Democratic Senators to Jerusalem. Held an open discussion with Senators @ChrisMurphyCT, @SenBlumenthal, @ChrisVanHollen & @ossoff about our shared interests and values. 🇮🇱🤝🇺🇸 pic.twitter.com/GQjXj4BUwd — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 3, 2021

وشارك في اللقاء مع بينيت، إلى جانب السيناتور ميرفي، الديمقراطيون ريتشارد بلومنثال وكريس فان هولين وجون أوسوف.

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يذكر أن القنصية الأمريكية في القدس الشرقية كانت أهم بعثة دبلوماسية أمريكية في فلسطين. وأغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب افتتاح السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في القدس.

وفي مايو الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الخطط لإعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية.

من جهته، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأربعاء، بأن إعادة فتح القنصلية "فكرة سيئة".

المصدر: RT