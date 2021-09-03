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مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية خلال لقاء مع بينيت

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مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية خلال لقاء مع بينيت
AFP THOMAS COEX
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أكد عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي على "تويتر"، يوم الجمعة: "خلال لقاءاتنا اليوم في إسرائيل مع رئيس الوزراء بينيت ومسؤولين آخرين أكدنا على الأهمية التي نوليها لإعادة فتح قنصليتنا في القدس لخدمة الفلسطينيين بشكل أفضل".

وأضاف أن "هذه القنصلية كانت مفتوحة منذ أكثر من 100 عام قبل إغلاقها القاسي من قبل الرئيس ترامب".

وشارك في اللقاء مع بينيت، إلى جانب السيناتور ميرفي، الديمقراطيون ريتشارد بلومنثال وكريس فان هولين وجون أوسوف.

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يذكر أن القنصية الأمريكية في القدس الشرقية كانت أهم بعثة دبلوماسية أمريكية في فلسطين. وأغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب افتتاح السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في القدس.

وفي مايو الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الخطط لإعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية.

من جهته، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأربعاء، بأن إعادة فتح القنصلية "فكرة سيئة".

المصدر: RT

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