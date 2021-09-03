مصر تغلق مصلى السيدات في أشهر مساجد البلاد
Reuters
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قرر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في مصر، الدكتور هشام عبد العزيز غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب لحين انتهاء "ظروف كورونا".
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الجمعة، أن "القرار يأتي بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب اليوم الجمعة وعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة".
ناصر حاتم
المصدر: RT
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