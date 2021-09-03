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السعودية تسجل انخفاضا بوفيات كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل انخفاضا بوفيات كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الاصابات فيها 544985 إصابة .

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وأكدت الصحة أيضا تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8565 حالة وفاة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 202 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 533632 شخصا.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2788 ، والحالات الحرجة 803 حالات في المملكة.

المصدر: "سبق"

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