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انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا في السعودية

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انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا في السعودية
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث شهدت المملكة بذلك انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

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وأكدت الصحة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8560 حالة وفاة، وتسجيل 177 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصبح الإجمالي 544811 إصابة في المملكة منذ بدء انتشار الجائحة فيها.

وكشفت الوزارة أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغ 2821 والحالات الحرجة 824 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 279 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 533430 حالة.

المصدر: "سبق"

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