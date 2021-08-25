كورونا.. السعودية تخصص عقوبات للتجمعات العمالية المخالفة تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال والسجن

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من العقوبات على مخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومن ضمنها التجمعات العمالية المكونة من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد خلاف مساكنهم.

وأوضحت الوزارة أن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ، مخالف لتلك الإجراءات.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، إن المسؤول أو صاحب المنشأة يعاقب بغرامة قدرها 50 ألف ريال.

بينما حددت عقوبة لـ "الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك"، وفي مخالفة حضور التجمع فقد حددت عقوبة الفرد بـ 5 آلآف ريال، وترتفع إلى 100 ألف ريال في حال التكرار. (إضافة غلى الإحالة إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه).

التجمعات العمالية، التي تتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، خلاف مساكنهم، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).



⁧#وزارة_الداخليةpic.twitter.com/XeFONIvrlj — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 25, 2021

أما عقوبة الدعوة للتجمع أو التسبب فيها، فعقوبتها الغرامة بمقدار 10 آلاف ريال، ترتفع إلى 100 ألف ريال في حال التكرار، لأول مرة، يضاف إليها إحالة المخالف إلى النيابة العامة في حال التكرار مرة ثانية، للنظر في سجنه.

المصدر: RT