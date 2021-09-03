مصر.. تفاصيل القبض على "شبكة كبيرة" تقوم باستدراج القاصرات في أعمال منافية للأخلاق

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شبكتين للأعمال المنافية للآداب داخل مركبين بنهر النيل بمنطقتي الزمالك وكورنيش الجيزة.

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وكشفت التحريات الأولية عن وجود سيدة في العقد الرابع من عمرها تستدرج الفتيات القاصرات والتحريض على الفسق والفجور، بالإضافة لتسهيل الإتجار في البشر من خلال عملهن ضمن شبكة دعارة وعرضهن بطرق غير مباشرة على راغبي المتعة داخل الملاهي الليلية بالمراكب النيلية في محافظة الجيزة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمة الرئيسية بعد عدة إجراءات وتحريات تمت فور كشف شبكة الدعارة، وأثناء وجودها داخل المركب جرى ضبطها وبصحبتها فتاتين قاصرتين تعرضهما على رجال داخل ملهى ليلي.

كما جرى ضبط شخص وبصحبته 10 فتيات داخل ملهى ليلي بمركب شهيرة بالنيل في منطقة الزمالك، بتهمة تكوين شبكة منافية للآداب، وجرى عرض شبكتي الدعارة على نيابتي الجيزة وقصر النيل، وقررت حبس جميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: الوطن