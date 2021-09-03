لبنان.. شيخ يؤم صلاة الجمعة في محطة للمحروقات (فيديو)

إعتراضا على إنقطاع المحروقات وازدياد معاناة الناس أمام المحطات، أم أحد الشيوخ في لبنان صلاة الجمعة، في إحدى محطات المحروقات في منطقة الجية.

وقال الشيخ علي حسين: "هذه دعوة للسياسيين للتنازل عن النفس.. لبنان لم يعد لديه قدرة على التحمل، يجب عليكم أن تيسروا موضوع الحكومة وتشكيلها، موضوع الدواء المفقود والنفط المفقود وكل ما يحتاجه المواطنون".

اقامة صلاة الجمعة امام محطة كورال الجية pic.twitter.com/JkcKByDW8Q — ابو احمد (@PFIZER80314307) September 3, 2021

الشيخ علي الحسين يؤم صلاة الجمعة داخل محطة كورال في الجية إعتراضاً على إنقطاع المحروقات وازدياد معاناة الناس أمام المحطات pic.twitter.com/OeMt8yR6kt — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) September 3, 2021

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود، حيث لا يزال اللبنانيون ينتظرون بالساعات وعلى امتداد كيلومترات أمام محطات الوقود، لتعبئة البنزين.

ويأتي ذلك رغم إعلان المديرية العامة للنفط، عن أسعار جديدة للمحروقات، بعد قرار السلطات بمعالجة تداعيات أزمة المحروقات من خلال اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات، إذ ارتفع السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان بذلك، بنحو 66%، في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.

المصدر: RT