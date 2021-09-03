مصادر: النفط الإيراني سينقل إلى لبنان بشاحنات من سوريا

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن أول شحنة وقود إيرانية جلبها "حزب الله" ستصل إلى لبنان بشاحنات عبر سوريا لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات.

وأوضح أحد المصدرين لـ"رويترز" أن "اختيار استقبال السفينة عبر سوريا لا يتصل بأي مخاوف من استهدافها من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة لكن لاعتبارات داخلية تتعلق بعدم الرغبة في توريط أي حلفاء".

وقال المصدران إن "الشحنة ستصل إلى ميناء سوري ثم تنقل بشاحنات إلى لبنان على أن تكون الأولوية لنقل المازوت إلى المستشفيات لتشغيل المولدات".

من جانبه، نفى موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن هذه المعلومات، وقال إن "الناقلة التي وصلت قبل أيام إلى سوريا تحمل 730 ألف برميل من النفط الخام الإيراني وليس البنزين"، مشيرا إلى أنه "جرى تسليم النفط الخام عدة مرات في الشهر لاحتياجات سوريا وليس احتياجات لبنان".

هذا وأكد سفير إيران في لبنان، محمد جواد فيروزنيا، إن سفينة الوقود الإيرانية المتوجهة إلى لبنان ستصل قريبا، وإن هذه العملية أظهرت أن طهران لن تسمح بتحقيق سياسة العقوبات والحصار الأمريكي.

المصدر: "رويترز" + RT