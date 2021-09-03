مسؤول إيراني يؤكد أن سفينة الوقود ستصل قريبا إلى لبنان

قال سفير إيران في لبنان، محمد جواد فيروزنيا، إن سفينة الوقود الإيرانية المتوجهة إلى لبنان ستصل قريبا، وإن هذه العملية أظهرت أن طهران لن تسمح بتحقيق سياسة العقوبات والحصار الأمريكي.

وشدد السفير الإيراني على: "أننا لن نسمح بسياسة تجويع الشعوب وسياسة الحصار والعقوبات الظالمة غير القانونية من قبل الأمريكيين، ولن نسمح لأي جهة اقليمية ودولية أن تمنع عملية نقل الوقود، كما أن هناك بواخر أخرى على الطريق".

وأشار إلى: "أننا اقترحنا حل مشكلة الكهرباء على الحكومة اللبنانية في مراحل مختلفة"، مبينا أن تجربة الأشغال والكهرباء والبنى التحتية موجودة بالنسبة لأداء الشركات الإيرانية في إعادة الاعمار(في لبنان) بعد حرب تموز 2006".

وأضاف: "نأمل أن تفتح الطريق أمام الأدوية الايرانية نظرا للظروف الصعبة للمستشفيات في لبنان وحاجات الناس للدواء"، لافتا إلى أن طهران "أعلنت أيضا استعدادها لمساعدة الجيش اللبناني، لكن يبدو أن طرفا معنيا يمنع الحكومة اللبنانية من قبول هذه المقترحات".

المصدر: وكالة "فارس"