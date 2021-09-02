مصادر: الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية

قالت مصادر إن الباخرة الإيرانية المحملة بمادة المازوت التي أعلن عنها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، دخلت المياه الإقليمية السورية يوم أمس الأربعاء.

وبحسب مصادر متابعة للقضية، فإن حمولة الباخرة ستنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان، بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية، مشيرة إلى أن سفينتين ستصلان تباعا بالآلية نفسها، من دون أن تكشف ما إذا كانتا محملتين بالمازوت أو بالبنزين أو بالاثنين معا.

وفي هذا السياق، نفى موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن هذه المعلومات، وقال إن "الناقلة التي وصلت قبل أيام إلى سوريا تحمل 730 ألف برميل من النفط الخام الإيراني وليس البنزين"، مشيرا إلى أنه "جرى تسليم النفط الخام عدة مرات في الشهر لاحتياجات سوريا وليس احتياجات لبنان".

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The tanker that arrived a few days ago in Syria is carrying 730,000 barrels of Iranian crude oil. It is not gasoline. Deliveries of crude oil happen a few times a month for Syria’s needs and not that of Lebanon. The three tankers we are tracking are correct. https://t.co/YjzILO8fAD — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 2, 2021

وأضاف: "نعلن أسماء الناقلات الثلاث مرة واحدة في حالة عبورها قناة السويس إلى البحر المتوسط".

DAILY REMINDER regarding fuel transfers to Lebanon



- We shall publicly announce the names of the 3 tankers once/if they traverse the Suez Canal into the Med Sea. Until then, only clients know.



- We know what we're doing.



- Trolls will be blocked instantly without prejudice. — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 2, 2021

المصدر: "فارس" + RT