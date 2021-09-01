"تانكر تراكرز": ناقلتان تحملان وقودا إيرانيا إلى لبنان لم تبحرا بعد

قالت خدمة "تانكر تراكرز" إن صور الأقمار الصناعية أظهرت اليوم الأربعاء أن ناقلتين تحملان وقودا إيرانيا إلى لبنان لم تبحرا بعد.

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وأضافت الخدمة التي تتبع حركة ناقلات النفط في بعض المناطق الهامة جويسياسيا، عبر صفحتها في "تويتر"، أنه "ينبغي أن تكون الناقلة الأولى في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر الآن". وتابعت "ننتظر تأكيدا بصريا".

وقبل يومين، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي إن أي تعرض للسفينة الإيرانية المتجة إلى لبنان سيواجه برد مزدوج.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت سابقا أن إرسال النفط الإيراني إلى لبنان، الذي يعاني من نقص حاد بالمشتقات النفطية، "هو قرار سيادي"، مشيرة إلى أن "واشنطن ليست في موقع يسمح لها بمنع التجارة المشروعة بين الدول".

المصدر: "رويترز" + وكالات