سعوديون ينقذون مواطنين عرب من حد القتل بدفع الدية عنهم

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن إنقاذ نحو 6 مقيمين بينهم 3 مصريين، من الإعدام قبل تنفيذ الحكم.

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وقام عدد من المواطنين والمواطنات في السعودية من محافظة الطائف بدفع دية بلغت أكثر من 8 ملايين ريال.

وأوضحت ملفات إصلاح ذات البين في المحافظة السعودية أن "أصحاب القضايا غادروا إلى بلدانهم بعد الإفراج عنهم وهم: مقيم سوداني تورط في قتل مواطن، وسارعت اللجنة إلى بذل محاولات لدى ذوي القتيل انتهت بالتنازل مقابل دفع الدية".

وذكرت الأوراق أن القضية الثانية سجلت لوافدين من الجنسية المصرية، أقدما على جريمتي قتل مصريين في السعودية، لكن بعد جهود واسعة من لجنة إصلاح ذات البين تم التنازل، أما القضية الثالثة فهي لقاتل يمني تنازلت أسرة القتيل عنه.

كما كشفت الأوراق أيضا عن أن القضية الرابعة سجلت بحق وافد فلسطيني قتل فلسطينيا آخر، وأعفي عنه بعد دفع الدية من الأموال التي جمعها السعوديون، أما القضية الخامسة فهي أيضاً إنقاذ مصري قتل بنغلاديشياً.

وقال مدير عام لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الطائف، أحمد حسن الزهراني، للصحيفة السعودية في تقرير نشرته اليوم الخميس إن: "اللجنة تعمل مع جميع الأطراف سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين"، لافتا إلى أن التوجيهات تقضي بالنظر في جميع القضايا التي من الممكن العمل على الإصلاح فيها، والحصول على تنازل الأطراف.

وأوضح المسؤول السعودي أن ذلك يأتي بتوجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه في إطار التكاتف والتآلف، وأن اللجنة بذلت وتبذل جهوداً في سبيل السعي إلى الإصلاح بين الناس، والتركيز على قضايا عتق الرقاب، مؤكدا أن أبناء وبنات الوطن سارعوا إلى دفع الديات من خلال القنوات الرسمية؛ إدراكا منهم لأهمية الأمر.

المصدر: "عكاظ"