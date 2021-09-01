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انسحاب طالبة أردنية من مشروع عالمي بسبب إسرائيل (صورة)

أخبار العالم العربي

انسحاب طالبة أردنية من مشروع عالمي بسبب إسرائيل (صورة)
Reuters
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انسحبت طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية لينة الحوراني من مشروع عالمي طرحته جامعة (جون هوبكنز) في الولايات المتحدة، لإيجاد حلول للمدن للتعافي من آثار وباء كورونا.

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وعلمت الحوراني في أول اجتماع رسمي بين ممثل أمانة عمان وممثل المسابقة، أن العاصمة الأردنية عمان ستتنافس مع إسرائيل عن الشرق الأوسط، وهو ما رفضته الطالبة الحوراني.

وقالت المهندسة الأردنية: "إن منافستي مع من أصارعه على الوجود في الأصل إثبات لوجوده وهذا مرفوض"، وقامت بالانسحاب لتعلق لاحقا على صفحتها على "فيسبوك" بجملة "نحن مبادئ تختبر".

انسحاب طالبة أردنية من مشروع عالمي بسبب إسرائيل (صورة)

 المصدر: خبرني

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