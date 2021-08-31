مصر.. ضبط 6 أشخاص من أرباب السوابق يديرون مركزا لعلاج الإدمان

اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية 6 أشخاص من ذوي السوابق الجنائية يديرون مركزا طبيا لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتبين أن المركز يعمل "بدون ترخيص" وأن المتهمين قاموا باحتجاز عدد من مدمني المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وكشفت التحريات وجود مخالفات تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الفيلا وضبط القائمين على إدارتها وهم 6 أشخاص من ذوي السوابق الجنائية، وتبين وجود 97 شخصا داخل الفيلا من مدمني المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها وبتفتيش الفيلا عثر بداخل على كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية.





ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT