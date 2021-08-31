مصر.. إحالة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بإحالة رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبوالفتوح ونائبه محمد القصاص وآخرين، لمحكمة الجنايات.

وقال أحمد أبو العلا ماضي، محامي أبو الفتوح إن "قرار الإحالة جاء على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة".

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ويحاكم أبو الفتوح بجرائم "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".

المصدر: "مصراوي"