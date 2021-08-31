مصرع سائحة روسية في مصر

لقيت مواطنة روسية مصرعها بعد اصطدامها بشاحنة على طريق الغردقة - القاهرة السريع، وتم نقل زوجها إلى المستشفى.

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وأكدت السفارة الروسية بالقاهرة: "حسب المعلومات المتوفرة في 31 أغسطس، أثناء توقف قصير على جانب حافلة سياحية كانت في طريقها من الغردقة إلى القاهرة صدمت شاحنة زوجين روسيين. ونتيجة للحادث، لقيت امرأة مصرعها على الفور".

ونقل زوج السائحة المتوفية، الذي أصيب في الحادث إلى أحد مستشفيات مدينة السويس. ولا يوجد أي تهديد خطير على صحة المواطن الروسي، ومن المتوقع أنه بحلول المساء سيتم إخراجه من المستشفى ونقله إلى الفندق.

ووفقا للسفارة فقد كان الزوجان بصحبة ابنتهما، التي كانت على متن الحافلة وقت وقوع الحادث ولم تصب بأذى.

وقالت السفارة "حتى عودة الأب إلى الفندق، سيعتني موظفو القنصلية العامة في الغردقة بابنته".

المصدر: نوفوستي