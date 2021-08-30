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الصحة المصرية: إصابات كورونا تزداد والبلاد على أعتاب موجة رابعة من الجائحة

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الصحة المصرية: إصابات كورونا تزداد والبلاد على أعتاب موجة رابعة من الجائحة
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
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أعلنت نهى عاصم مستشارة وزير الصحة المصرية أن إصابات كورونا في تزايد مستمر في البلاد التي باتت على أعتاب موجة رابعة من الجائحة.

وأعربت عن أملها في انعكاس تلقيح الفئات ذات عوامل الخطورة المرتفعة، على انخفاض نسب الوفيات.

وأشارت إلى أن "اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ناقشت تفاصيل النسخة الخامسة من بروتوكول العلاج"، موضحة أن "التعديلات شملت إضافة بعض الأدوية والتغيير في الجرعات والأدوية للحالات المختلفة".

وذكرت، أن "دواء الأجسام المضادة وحيدة النسيلة يعتمد على مهاجمة فيروس كورونا في مراحل معينة"، مؤكدة أنه "علاج فعال وفقا لوقت استخدامه والحالات التي يمنح لها".

وأوضحت، أن "الدواء سيتم منحه للحالات المتوسطة التي تعاني عوامل خطورة تؤدي إلى تدهورها في مرحلة لاحقة"، نافية "وجود علاج مناعي أثبت كفاءة مع الحالات المتدهورة جدا، والتي تصل إلى مرحلة وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي".

ولفتت إلى أن "الوزارة تعمل على التنبؤ بالحالات التي من المرجح لها التدهور حتى تمنع دخولها المستشفى والوضع على جهاز التنفس الصناعي"، مشيرة إلى أن "فكرته مشابهة لاستخدام بلازما المتعافين".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT

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